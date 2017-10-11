Активисты SERB снова сорвали мемориальную табличку с дома Бориса Немцова

Активисты движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) и муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель. Фото из группы SERB «ВКонтакте»

Активисты общественного движения SERB снова сорвали мемориальную табличку в память об убитом политике Борисе Немцове с дома в Москве, где он жил. Активисты отнесли памятный знак в УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД. Об этом лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) сообщил ТАСС.

Участники движения снова потребовали полицию привлечь к ответственности тех, кто «самоуправно установил в общественном месте табличку», «имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком».

Как рассказал «Новой газете» муниципальный депутат Сергей Марков, который был инициатором установки таблички в память о Борисе Немцове, которую 12 сентября сорвали активисты SERB, он не знает, кто установил новую табличку Немцову. При этом он подчеркнул, что как собственник жилья в этом многоквартирном доме, он не против такого стихийного народного мемориала.

Также Марков отметил, что после того, как активисты SERB сорвали первую табличку в память Немцову с дома, где он жил, депутат подал заявление в полицию, поскольку, по его мнению, демонтаж собственности был незаконным.

«Конечно, мы подавали заявление о самоуправстве после демонтажа первой таблички, поскольку она была установлена в соответствии с конституции России, по решению собственников многоквартирного дома, которое было принято на собрании жильцов. А демонтаж незаконный собственности жильцов, подпадает сразу под несколько статей. Это и самоуправство и вандализм и хищение и т.д.», — пояснил Марков.

Напомним, памятную табличку Немцову установили седьмого сентября. Первый раз активисты движения SERB сняли мемориальную доску 12 сентября. Тогда они также отнесли ее в отдел полиции и подали «заявление с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак».

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников в разговоре с «Новой газетой» рассказал, что в мэрию не поступали официальные обращения по поводу установки мемориальной доски Немцову на доме, где жил политик.

Печатников подчеркнул, что установка памятных знаков без согласования властей, как и их демонтаж «лицами или организациями, на то не уполномоченными, являются самоуправством».

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.