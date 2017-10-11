МИД России пригрозил сократить штат дипломатов США

Директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко рассказал, что штат американских дипломатов в России могут сократить еще на 155 человек, передает РИА Новости.

По его словам, цифра в 455 человек, к которой Москва предложила Соединенным Штатам привести их персонал, включала и сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Однако они не занимаются двусторонними российско-американскими отношениями.

«Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже», — сказал Георгий Борисенко.

Напомним, в конце июля российские власти потребовали, чтобы США к первому сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Помимо этого, Москва объявила о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В ответ на это Вашингтон потребовал Россию закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.