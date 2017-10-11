Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил президенту России Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай по кличке Верный, передает ТАСС.

Путин и Бердымухамедов встретились в Сочи перед началом заседания Совета глав государств — участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — сказал лидер Туркмении.

Туркменские алабаи — разновидность среднеазиатской овчарки.

В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил Путину собаку породы акита-ину Юмэ («Мечта») качестве благодарности за оказанную Россией помощь Японии после сильного землетрясения и цунами. В 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки Баффи.