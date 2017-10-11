Силуанов рассказал о планах властей «возглавить и отрегулировать» обращение криптовалют

Государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Такое решение было принято на совещании у президента России Владимира Путина, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Президент озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютами. Это и сложности соблюдения антиотмывочного законодательства, и случаи, которые связаны со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем, по словам Силуанова, говорить о конкретных мерах регулирования криптовалют пока рано, однако ясно, что государство «должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне».

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Накануне Владимир Путин провел совещание по криптовалютам, на котором заявил, что они несут в себе серьезные риски, например, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма.

Вместе с тем президент подчеркнул, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выработке мер нужно опираться на международный опыт.

При этом глава Центорбанка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала,что ЦБ не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной их легализацию на российской бирже.

В самом Минфине еще в августе предлагали не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», потому что это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».