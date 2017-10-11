Никите Белых оказали скорую медицинскую помощь в суде

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую помощь перед очередным заседанием суда, рассказал журналистам его адвокат Андрей Грохотов.

«После того, как Никиту Юрьевича (Белых) доставили в суд, он пожаловался на плохое самочувствие — поэтому ему вызвали скорую помощь», — сказал адвокат.

Белых осмотрели в конвойном помещении суда. По словам бригады «скорой помощи», у экс-губернатора «подскочило давление, его полечили, через час он сможет принять участие в заседании».

Ранее адвокат Грохотов неоднократно подчеркивал, что защита требовала перевести Белых из СИЗО Лефортово в СИЗО Матросская тишина, где ему обеспечили бы качественное лечение. Никита Белых страдает от диабета и принимает препараты, понижающие артериальное давление.

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На прошлом заседании по делу Белых допросили бывшего совладельца «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Альберта Ларицкого, который якобы передал бывшему губернатору взятку в размере 200 тысяч евро.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. Его обвиняют в получении взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от Ларицкого. Сам Белых отрицает свою вину.

Сергей Лебеденко