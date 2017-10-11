Bloomberg рассказал о роли Путина в обнародовании разговора Сечина с Улюкаевым

Президент России Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записей разговора главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Об этом со ссылкой на два источника пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, оглашение в суде расшифровки разговора Сечина с Улюкаевым причинило вред главе «Роснефти», который публично выступил против обнародования этой информации.

Напомним, 5 сентября на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева прокурор зачитал прослушку переговоров Сечина с Улюкаевым. Этот разговор состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием экс-министра.

Сечин назвал оглашение записи его разговора с Улюкаевым «профессиональным кретинизмом».

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил глава «Роснефти».

В ответ на заявление Сечина экс-министр Улюкаев позднее процитировал эпиграф к пьесе Гоголя «Ревизор»: «на зеркало неча пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

Напомним, экс-министра Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Сам Улюкаев уверен, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.

Андрей Дубровский