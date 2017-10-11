Следственный комитет предъявил обвинение совладельцу «Юлмарта» Костыгину

Следственный комитет (СК) по Санкт-Петербургу предъявил обвинение акционеру крупнейшего российского онлайн-магазина по продаже непродовольственных товаров «Юлмарт» Дмитрию Костыгину по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Константин Добрынин.

На сайте СК сообщается, что Костыгин, будучи председателем совета директоров компании, заключил со Сбербанком договор о выдаче кредита в размере 1 млрд руб. По данным следствия, он не намеревался исполнять условия договора и предоставил Сбербанку ложные сведения о финансовом состоянии компании «Юлмарт». Деньгами, которые перечислил Сбербанк по договору, Костыгин, как считает следствие, распорядился по своему усмотрению.

Накануне в квартире у Костыгина, а также у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора «Юлмарта» Олега Морозова прошли обыски. СК сообщает, что во время обыска у Костыгина изъяли компьютеры, телефоны, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Во вторник, 10 ноября, около десяти часов вечера Костыгин был задержан. По словам адвоката, суд по избранию меры пресечения акционеру компании состоится 11 ноября в 15:00.

СК также сообщает, что в производстве следствия находится другое уголовное дело против «Юлмарта» — оно возбуждено по факту уклонения руководством компании от уплаты налогов на сумму более 116 млн руб. (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). «В настоящее время задолженность НАО “Юлмарт” по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме», — уточняет СК.

Константин Добрынин адвокат

— Они [следователи] считают, что он [Костыгин] изначально имел умысел на хищение кредита Сбербанка, что само по себе нелепо. «Юлмарт» — публичная компания, которая имеет огромное количество кредитов.

В наличии — большой корпоративный публичный конфликт, который длится уже около двух лет. В рамках этого конфликта противоположная сторона — акционер Михаил Васинкевич и инвестиционная компания А1 — применяют различные способы воздействия на оппонентов. Сбербанк, действуя, как нам кажется, фактически в интересах А1, начинает внезапно пересматривать условия кредита, требует немедленного погашения.

При этом со Сбербанком на протяжении полугода ведутся переговоры: согласовываются условия реструктуризации кредита. Параллельно идут суды со Сбербанком, некоторые из которых он проигрывает. Эти суды устанавливают, что никакого ущерба банку вообще еще не было нанесено. И помимо этого тихонечко возбуждается уголовное дело и неожиданно Костыгин задерживается.

Его задержали вчера, а на этой неделе у него должны были быть дальнейшие переговоры о реструктуризации кредита. Мы это оцениваем как элемент корпоративного давления. И в этом случае для нас любопытна позиция Сбербанка, который из-за этой ситуации несет репутационные издержки. На уровне высшего руководства Сбербанк всегда позиционировал себя как самая передовая корпорация. Однако сложившая ситуация напоминает классическую рейдерскую историю начала 90-х или, как я уже шутил один раз, конфликт Олега Тинькова с блогерами «Немагии».