Reuters узнало о закупках российскими госкомпаниями продукции Microsoft в обход санкций

Госкомпании и организации в России и в Крыму покупали программное обеспечение (ПО) Microsoft Corp в обход санкций США, передает Reuters со ссылкой на госзакупки.

По данным агентства, находящиеся под санкциями предприятия приобрели более 5 тысяч продуктов Microsoft на 60 млн рублей (примерно 1,03 млн долларов). Как уточняет Reuters, пользователи предоставили компании ложную информацию о себе.

У агентства нет подтверждения, что ПО у компании закупали напрямую. По данным Reuters, это делалось через третьих лиц.

«Microsoft привержена соблюдению требований законодательства, и последние несколько недель мы изучаем этот вопрос», — ответили в компании.

В случае выявления нарушений Microsoft пообещала «немедленно приостановить ненадлежащие продажи», а также применить «решительные меры по предотвращению получения доступа и использования продуктов и услуг компании клиентами, на которых распространяются запреты».

В частности, среди покупателей Reuters называет «Алмаз-Антей», Главгосэкспертизу России, а также оздоровительный курорт «Крым», который принадлежит Минобороны России.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции в отношении российских и крымских компаний после присоединения полуострова к России.