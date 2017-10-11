В России увеличили штраф для не пропустивших пешеходов водителей

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, увеличивающий штрафы для водителей, не пропустивших на «зебре» пешеходов или велосипедистов.

Документ вносит поправки в статью 12.18 КоАП, согласно которой размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. руб. Законопроект предполагает увеличение штрафа до 2,5 тыс. руб.

В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение штрафа необходимо, так как действующие нормы неэффективны.

Об этом, говорится в записке, свидетельствует рост количества возбужденных дел. Так, в 2015 году по статье 12.18 КоАП было возбуждено 1,66 млн административных дел, а в 2014-м — 1,64 млн дел.