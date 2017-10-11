Греция согласилась выдать России обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина

Суд в Салониках (Греция) удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого российской стороной в мошенничестве. При этом в суде подчеркнули, что юридически экстрадировать Винника в Россию сейчас невозможно, поскольку Греция уже удовлетворила аналогичный запрос США, где Винника подозревают в отмывании не менее $4 млрд. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

По словам защитника, сегодняшнее решение суда — не окончательное, поскольку точку в этом вопросе поставит Верховный суд Афин и министр юстиции Греции.

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Напомним, 26 июля правоохранительные органы Греции задержали Винника, разыскиваемого в США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов. Правоохранители считают, что россиянин в частности отмывал деньги при помощи биржи криптовалют BTC-e.

4 октября суд города Салоники (Греция) согласился выдать США гражданина России Александра Винника. Защита Винника подала апелляцию на решение суда об экстрадиции Винника в США.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника. В России он обвиняется в крупном мошенничестве. Более того, Останкинский суд Москвы уже заочно арестовал Винника в России.

Сам Винник, по словам его защитника, не признает обвинений американских властей в отмывании 4 миллиардов долларов. Относительно же обвинений российской стороны Винник не высказывался, «но на экстрадицию на родину согласен», — заключил адвокат Винника.

Андрей Дубровский