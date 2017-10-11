Испания попросила Каталонию объяснить ситуацию с объявлением независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой попросил руководство Каталонии объяснить, объявила она о независимости или нет, пишет El Pais.

В среду Рахой выступил с обращением к нации, во время которого потребовал от каталонских властей однозначного ответа во избежания путаницы. По словам премьера, глава Каталонии Карлес Пучдемон должен занять четкую позицию, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.

Рахой отметил, что если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции. Эта статья позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

РИА Новости сообщает, что официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что если испанское правительство прибегнет к этой статье, это будет означать «что они не хотят вести диалог, а мы будем выполнять наши обязательства».

За день до этого Пучдемон выступил перед парламентом Каталонии (ранее выступление неоднократно откладывалось). Ожидлось, что он объявит о независимости Каталонии на основании результатов референдума, который прошел 1 октября.

Однако Пучдемон сообщил, что действие результатов референдума о независимости временно приостановлено. Он пояснил, что это необходимо для диалога с Мадридом по вопросу о процедуре отделения от Испании.

Позднее стало известно, что Пучдемон подписал документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение от Испании проголосовали 90% его участников. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.