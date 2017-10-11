Режиссер Олег Сенцов в письме правозащитникам рассказал об этапе на Ямал

Режиссер Олег Сенцов рассказал, что его этапируют в город Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, передает «Радио Свобода» со ссылкой на письмо режиссера правозащитникам.

Письмо написано 27 сентября из Кирова, где Сенцов находился, по его словам, «проездом» из Якутии на Ямал. Режиссер пишет, что побывал в нескольких «считающихся страшными» пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.

По словам Сенцова, «самочувствие нормальное, полет проходит благополучно».

Полный текст письма приводит «ОВД-Инфо».

«Проезжал недавно ваши края в своем очередном вояже, который мне совершенно бесплатно, с питанием и усиленной охраной устроил ФСИН РФ <...> Я уже прикинул, что за эти три с лишним года, благодаря этому российскому туроператору, смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену. Даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы на рейсе чартером Якутск — Иркутск», — пишет Сенцов.

Это уже второе письмо, в котором Олег Сенцов рассказывает об этапе на Ямал. Первое — в конце сентября опубликовала «Открытая Россия». Оно датировано 17 сентября, а отправлено 21 сентября. На конверте был штамп «Тюменская область, ФКУ СИЗО-1, г. Тюмень». Тогда Сенцов предполагал, что его этапируют в поселок Харп (расположен недалеко от Лабытнанги).

Режиссер отбывал наказание в якутской колонии, в конце августа его этапировали в СИЗО-1 Иркутска.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

В поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа расположены исправительная колонию особого режима №3 и ИК-18 (известная как «Полярная сова»). В первой содержат осужденных за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы. во второй — пожизненно осужденных.