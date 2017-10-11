Всемирная ассоциация олимпийцев предложила вживлять спортсменам чипы

Исполнительный директор Всемирной ассоциации олимпийцев (ВАО) Майк Миллер предложил вживлять спортсменам под кожу микрочипы, чтобы отслеживать употребление допинга. Об этом сообщает газета The Guardian.

По мнению директора ВАО, для успешной борьбы с допингом в спорте сегодня необходимы радикальные методы, в том числе имплантация чипов.

«Некоторые говорят, что мы не должны так поступать с людьми. Мы любим наших собак, но мы готовы их чипировать, и, кажется, это не вредит им, так почему мы не готовы чипировать людей?», — заявил Миллер.

В свою очередь, исполнительный директор антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сэпстид считает, что вживление чипов в организмы спортсменов означает вторжение в их частную жизнь.

По мнению Миллера, чипирование оправдано, поскольку «спорт — это клуб, люди могут не вступать в клуб, если этого не хотят, если они не могут придерживаться правил».

Всемирная ассоциация олимпийцев — международная организация, объединяющая олимпийцев со всего мира. Для контроля спортсменов на употребление допинга ВАО

использует систему ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System). Инструмент позволяет управлять базой данных, в которую спортсмены вносят информацию о своем местонахождении. Это позволяет допинг-офицерам найти атлета и в любой момент взять у него пробы. Кроме того, с 2009 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ввела биологический паспорт для спортсменов, отмечающий изменения в составе крови атлета в разный период времени.