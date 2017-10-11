Российские власти планируют ввести ограничение на сумму покупки криптовалют в стране

В России планируют ввести ограничение на сумму покупки криптовалют. Такое предложение было принято на совещании по криптовалютам у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает Интерфакс.

При этом, власти еще не определили, на какую именно сумму планируется ограничить покупку цифровых денег, отметил Моисеев. «Нужно посмотреть международную практику», — добавил он.

Ранее в среду стало известно, что Минфин России и Центробанк до конца года подготовят законопроект о регулировании обращения криптовалют.

«Я думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы сможем определить и, соответственно, рамочный такой закон сделать. Потом, безусловно, он будет дорабатываться и уточняться», — пояснил министр финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, предполагается, что регулированием криптовалют в России будут заниматься министерство финансов, ЦБ и Росфинмониторинг.

Ранее в среду министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. По словам министра, такое решение было принято на совещании у президента России Владимира Путина.

Накануне Владимир Путин во время совещания по криптовалютам заявил, что они несут в себе серьезные риски, например, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма.

При этом Путин отметил, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выборе мер нужно опираться на международный опыт.

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Ранее глава Центорбанка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала, что ЦБ не поддерживает предложения развития криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной их легализацию на российской бирже.

В свою очередь, в Минфине в августе предлагали не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», потому что это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».

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Андрей Дубровский