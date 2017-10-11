В Белоруссии на шесть суток арестовали российского историка Петра Рябова

В Белоруссии на шесть суток арестовали историка Петра Рябова, которого задержали накануне вечером в городе Барановичи, где он читал лекцию, рассказала «Новой газете» правозащитник организации «Весна» Анастасия Лойко.

По ее словам, историка «официально обвиняют за то, что он ругался матом». Суд признал его виновным в нарушении статей 17.1 (хулиганство) и 17.11 КоАП Белоруссии (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов.

Все шесть суток историк проведет в местном изоляторе. Он объявил голодовку.

Как уточняет «Белсат TV», первый раз историка, философа и исследователя анархизма Петра Рябова задержали 9 октября в Гродно. Тогда ОМОН ворвался в «Центр городской жизни» и сорвал лекцию историка. Также были задержаны слушатели лекции, они провели более пяти часов в местном РОВД. У Рябова изъяли книги.

На следующий день, 10 октября, Рябов провел лекцию в городе Барановичи. После этого он собирался уехать в Москву, однако утром его задержали.