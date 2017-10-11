Крупные паблики «ВКонтакте» подмосковного Пушкино поставили на антитеррористический контроль

Восемь самых крупных по численности подмосковных пабликов «ВКонтакте» поставили на профилактический контроль. Владельцы сообществ получили письма о недопустимости публикаций экстремистских материалов. Копия такого письма опубликована, в частности, в паблике «Пушкино сегодня». Кроме того, получение письма «Новой газете» подтвердили несколько владельцев сообществ.

Письмо разослала антитеррористическая комиссия Пушкинского муниципального района Подмосковья. В нем предупреждается, что паблики должны строго соблюдать требования закона и «своевременно пресекать попытки размещения (репоста) экстремистских материалов, включенных в соответствующий федеральный список Минюста России, нацистской символики и публичные призывы к возбуждению социальной, расовой, национальной и религиозной розни». В документе отмечается, что за несоблюдение этих требований закон предусматривает административное и уголовное наказание.

Письмо с предупреждением / «Пушкино Сегодня»

«Проверяли более-менее популярные сообщества по Пушкинскому району. Да, и до письма все было понятно, что за местными сообществами следят из администрации. Даже паблик “Наше Пушкино”, который связан с администрацией района, тоже проверяли. Так что никаких удивлений нет. А как поступать? За пять лет существования сообщества не было никаких экстремистских материалов», — рассказал «Новой газете» владелец сообщества «Пушкино LIVE» Александр Кривущенко.

Владелец сообщества «Подслушано Софрино / Ашукино» Михаил Клинов отметил, что в его «сообществах не допускается подобная тематика, модераторы внимательно фильтруют предлагаемые новости».

«Да, я получил это письмо. Расцениваю его как перестраховку в связи с обострением ситуации в целом по стране: в Пушкино было несколько анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. А также — как предостережение о недопустимости критических высказываний в адрес власти. В последнее время для этого появились основания: Пушкино завален мусором, в соцсети очень много гневных постов», — рассказал владелец паблика «Пушкино сегодня», депутат Софринского совета депутатов Пушкинского района Александр Ноздровский.

Он также заверил, что у сообщества «Пушкино сегодня» «не было никаких поводов попадать в поле зрения сотрудников правоохранительных органов».

Всего в восьми пабликах состоят более 110 тыс. подписчиков, при этом население района едва превышает отметку в 163 тыс. жителей.