Новая газета

В Кремле рассказали об окончании серии отставок губернаторов

Политика

6

Серия отставок глав российских регионов почти завершилась, последним, 11-м губернатором, который уйдет в отставку, станет Андрей Турчак, возглавляющий Псковскую область. Об этом РБК рассказал источник в Кремле. Информацию подтвердил источник близкий к администрации президента.

По данным собеседников издания, после ухода с поста губернатора Турчак возглавит генсовет «Единой России» вместо Сергея Неверова, который теперь стал руководителем фракции «Единой России» в Госдуме.

Напомним, в конце сентября СМИ сообщили о новой волне отставок глав регионов. За две недели свой пост покинули десять губернаторов. Среди них главы Ивановской, Орловской, Омской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей. Также в отставку ушли главы республики Дагестан, Ненецкого автономного округа, а также Красноярского и  Приморского краев.

В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.

Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.

Андрей Дубровский

Теги:
губернаторы, отставить!, кремль
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera