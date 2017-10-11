Кремль запустил конкурс для поиска «управленческой элиты завтрашнего дня»

Администрация президента России запускает всероссийский конкурс «Лидеры России», победителей которого включат в кадровый резерв управленцев. Об этом заявил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, передает Интерфакс.

Конкурс будет проходить на регулярной основе, а принять в нем участие сможет любой россиянин младше 50 лет, у которого есть стаж работы на управленческой должности.

«Открыто окно в управленческую элиту завтрашнего дня. Кто-то может бесконечно, сидя на диване, жаловаться, что вот я такой талантливый не могу самореализоваться, нет открытых вертикальных лифтов. Вот открытый вертикальный лифт с мощной государственной поддержкой. Теперь все зависит от каждого такого человека», — сказал Кириенко.

По словам замглавы АП, запуск такого конкурса — прямое выполнение поручения президента Владимира Путина по «поддержке наиболее перспективных граждан нашей страны».

«Главная задача заключается в том, чтобы государство поддерживало, продвигало людей не по блату, не по тому, что родственники, какие возможности лоббирования и не по количеству денег, которые есть у этих людей и их семьи, а исключительно по их профессиональным, личностным качествам, трудолюбию и потенциалу», — отметил Кириенко.

Вместе с тем, по словам замглавы АП, организаторы не берут на себя обязательства по трудоустройству участников. Финалисты конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей, который сможет потратить на повышение своей квалификации в любом российском вузе.