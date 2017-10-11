Высокий суд Англии обнаружил активы Сергея Пугачева в новозеландских трастах

Высокий суд Англии, рассмотрев иск российского государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против бывшего владельца обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, обнаружил его активы в новозеландских трастах и заявил, что они являются «притворными». Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

«Данные трасты использовались Пугачевым С.В. для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море», — отмечает пресс-служба АВС.

В заключении суда, которое приводит пресс-служба, говорится, что «суть трастов заключалась не в том, чтобы передать контроль над его активами кому-либо еще, а в том, чтобы скрыть свой контроль над ними».

«Другими словами, господин Пугачев намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других людей, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, в то время как на самом деле он оставался собственником активов», — заключил суд.

В связи с этим Высокий суд Англии разрешил АСВ взыскать трастовые активы Пугачева, в том числе два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Лондоне разрешил АСВ выставить на продажу первые активы, принадлежащие Пугачеву. Речь шла про особняк в Лондоне Old Battersea House и поместье в графстве Херефордшир Lower Venn Farm.

Позднее представитель экс-владельца Межпромбанка опроверг сообщения об аресте его недвижимости в Великобритании. Он заявил, что у экс-банкира нет никакой недвижимости в Англии и вообще каких-либо активов, кроме двух автомобилей.

Напомним, в рамках дела по иску АВС лондонский суд в феврале 2016 года наложил обеспечительный арест на активы экс-банкира по всему миру стоимостью в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов и запретил ему выезжать из страны.

Однако еще раньше, в 2015 году, Пугачев, несмотря на наложенный судом запрет, покинул Англию и переехал во Францию. За неуважение к суду экс-банкира заочно приговорили к двум годам лишения свободы.

Российский суд также наложил арест на активы Пугачева в России.

В России Пугачев обвиняют в преднамеренном банкротстве Межпромбанка, бенефициаром которого он являлся, а также растрате и злоупотреблении служебными полномочиями.

Банкротство Межпромбанка стало одним из крупнейших в новейшей истории России.