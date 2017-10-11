В районе Заинска второй раз за несколько месяцев произошло серьезное ДТП. Погибли 11 человек

В районе города Заинск республики Татарстан второй раз за несколько месяцев произошло серьезное ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись с фурой, перевозившей трубы. В результате ДТП, по данным СМИ, погибли 11 человек. Об этом сообщает «Кавказский репортер».

По данным МЧС России по республике Татарстан, ДТП произошло на 43 километре автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск». Ведомство пока не сообщает точное количество погибших и пострадавших.

В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов тогда объявил траур.

Это уже не первое серьезное ДТП под Заинском. В начале июля в районе города произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком, жертвами которого стали 13 человек. По факту ДТП возбудили два уголовных дела.

В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов тогда объявил траур.