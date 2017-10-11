Камчатка, Дагестан, Чечня и Алтай получат самые крупные дотации из бюджета

С 2018 года Минфин поменял методику, по которой предоставляет дотации регионам на бюджетную обеспеченность, передает РБК со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

В 2018 году регионам выделят 645,1 млрд рублей, это на 5% больше, чем в 2017 году.

Больше всего средств получит Дагестан (более 59 млрд рублей), Якутии выделят более 43 млрд рублей, Камчатке — 39 млрд рублей, по 27 млрд рублей получат Алтайский край и Чечня. Эти регионы входят в число высокодотационных (в 2018 году они получат 30% всех дотаций на выравнивание).

РБК напоминает, что в прошлом году Минфин объявил об изменении модели поддержки региональных бюджетов. Ведомство решило отказаться от выдачи бюджетных кредитов и увеличить объем средств на предоставление дотаций. Помимо этого, Минфин ввел ограничение на прирост дотаций каждому региону год к году. Теперь также при расчетах дотаций будет учитываться долговая нагрузка на регионы.

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров попросил увеличить дотации Чечне из-за высокой рождаемости. В январе–августе 2017 года в республике родились 19 418 детей, на 54 больше, чем за аналогичный период годом ранее (рост на 0,03%).

В прошлом году Кадыров в интервью Интерфаксу назвал «странными» попытки Минфина применить к республике единые для всех регионов стандарты финансирования. О недовольстве дотациями также говорил директор департамента отраслевого финансирования Минфина Чечни Заур Дукаев. Позже он отказался от своих слов.