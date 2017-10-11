Экс-губернатора Белых допросили по делу о взятке. Суд разрешил его госпитализировать

В Пресненском суде Москвы завершился допрос бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он дал дополнительные пояснения о своих отношениях с предпринимателями Альбртом Ларицким и Юрием Зудхаймером, которые проходят по делу в качестве свидетелей обвинения. Также Белых представил свою точку зрения на обстоятельства ареста.

Прокурор Марина Дятлова обратила внимания на расхождения между показаниями Белых в день ареста и во время судебного процесса. Так, ранее Белых утверждал, что деньги, которые ему передавал Зудхаймер, предназначались для благоустройства города, и встреча планировалась для их передачи. Сейчас Белых отрицает, что знал о наличии денег в переданном ему во время встречи пакете.

По словам экс-губернатора, он рассчитывал освободить Зудхаймера от обвинения во взятке. Показания Ларицкого и Зудхаймера против себя Белых по-прежнему считает оговором.

Перед началом заседания Белых потребовалась медицинская помощь. У бывшего губернатора, страдающего сахарным диабетом, понизилось артериальное давление. Суд, тем не менее, продолжился после того, как Белых осмотрели врачи. Судья Васюченко объяснила, по ее ходатайству Белых госпитализируют в четверг 12 октября. Позже адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил эту информацию.

В ходе судебного заседания также допросили невесту Белых Екатерину Рейферт. Она описала их о ношения с Белых как «романтические», а сам Белых, по ее словам, вел аскетический образ жизни и не собирался брать взятки.

В конце заседания Белых сделал Рейферт предложение выйти за него замуж и получил согласие. Пара добивалась разрешения следственных органов заключить брак с марта 2017 года.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. Его обвиняют в получении взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от Ларицкого. Сам Белых отрицает свою вину.

Сергей Лебеденко