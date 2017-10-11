Высший суд Каталонии назвал незаконным объявление независимости региона

Высший суд Каталонии заявил, что декларация о независимости региона, подписанная главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном, «не имеет юридической силы». Об этом говорится в заявлении суда, передает испанское издание El Mundo.

Кроме того, суд постановил начать рассматривать жалобу, поданную против членов правительства Каталонии.

Ранее в среду глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости региона от Испании, однако в действие документ пока не вступает.

В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от каталонских властей объяснить, объявили они в итоге о независимости региона или нет, чтобы Мадрид мог планировать дальнейшие действия.

Рахой отметил, что в случае, если Каталония формально объявит о своей независимости, то власти Испании будут готовы задействовать статью 155 Конституции. Эта статья позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Власти Испании пытались его сорвать: на некоторых участках для разгона людей полиция применяла резиновые пули. По данным властей Каталонии, пострадали не менее 800 человек.

Однако референдум все-таки состоялся. За отделение региона от Испании проголосовали 90% его участников. Конституционный суд страны объявил референдум незаконным.