Vc.ru: пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом дела о мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Материалы дела против Ампелонского В. В., датированные 5 октября 2017 года, находятся на сайте Чертановского районного суда Москвы. В карточке дела значится отказ в ходатайстве о заключении под стражу. Подробности самого дела неизвестны.

По словам источника vc.ru, Ампелонский не выходит на работу уже неделю.

Также, по данным портала, фигурантом дела по статье 159 ч. 4 «Мошенничество» стал и руководитель правового отдела ведомства Борис Едидин. Помимо этого, vc.ru пишет о существовании дела против главы аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. В базе также есть карточка, в которой указано, что суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте Весельчакова.

«В суд 5 октября поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ампелонского и Едидина, а также об избрании домашнего ареста в отношении Весельчакова. В удовлетворении ходатайств об аресте судом отказано, ходатайство о домашнем аресте Весельчакова удовлетворено», — сообщили агентству Интерфакс в Чертановском суде.

«Не комментирую,» — заявил агентству глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В Чертановском районном суде и Роскомнадзоре не ответили на звонки «Новой газеты». Также не удалось получить комментарий самого Ампелонского и главы Роскомнадзора Жарова.

Vc.ru отмечает, что накануне в анонимном телеграмм-канале «Опер слил» появилась информация об обысках в «Главном радиочастотном центре», который находится в ведении Роскомнадзора. Источник Интерфакса также подтверждает эту информацию.

Официального подтверждения информации о том, что обыски в структуре ведомства и дела в отношении его сотрудников связаны между собой пока нет.