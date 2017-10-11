Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook и Instagram

Пользователи из разных стран двух социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбои в их работе.

Согласно данным сервиса DownDetector, проблемы с Facebook появились у пользователей из Великобритании, Японии, Италии, США, Израиля и Ирландии. Люди не могут отправлять и получать сообщения, а также размещать публикации в ленте.

«Мы знаем, что некоторые люди в настоящее время испытывают трудности с доступом к Facebook и Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу сервисов», — заявии РБК во внешней пресс-службе Facebook в России.

Пользователи Instagram, по данным DownDetector, испытывают проблемы с обновлением ленты новостей, а также с входом в аккаунт.

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Напомним, 13 сентября стало известно о сбоях в работе Telegram. Пользователи не могли просмотреть сообщения телеграм-каналов, отправить сообщения, у кого-то возникали трудности со входом в мессенджер. Проблема коснулась веб-версии сервиса и мобильных приложений.

Максим Прошкин