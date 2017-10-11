Против фигуранта «дела Немцова» завели еще одно уголовное дело

Против осужденного за убийство политика Бориса Немцова Темирлана Эскерханова завели еще одно уголовное дело за оскорбление следователя, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Анну Бюрчиеву.

Следствие настаивает, что Эскерханов оскорбил следователя Александра Камашева, который пришел на заседание как свидетель. «Обвинение пока не предъявлено», — уточнила адвокат.

По ее словам, была проведена лингвистическая экспертиза, но эксперты «не смогли прийти к ясным выводам», теперь будет проводиться еще одно исследование. «Экспертам предстоит определить, было ли оскорбление или нет», — отметила Бюрчева.

РБК адвокат сказала, что экспертиза должна быть проведена на слова «шестерка» и «сученок».

Согласно законодательству, по статье часть 1 статье 297 УК РФ предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев.

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Напомним, 13 июля этого года суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в непосредственном убийстве Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Остальных фигурантов дела Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 19 лет колонии.

Никто из обвиняемых не признал свою вину в суде.

Максим Прошкин