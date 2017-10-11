Совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест

Смольнинский суд в Санкт-Петербурге поместил под домашний арест на два месяца совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы города.

«Фигурант вину не признает», — говорится в сообщении.

Костыгину предъявлено обвинение по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). На сайте СК сообщается, что Костыгин, будучи председателем совета директоров компании, заключил со Сбербанком договор о выдаче кредита в размере 1 млрд руб.

По данным следствия, он не намеревался исполнять условия договора и предоставил Сбербанку ложные сведения о финансовом состоянии компании «Юлмарт». Деньгами, которые перечислил Сбербанк по договору, Костыгин, как считает следствие, распорядился по своему усмотрению.

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В квартире у Костыгина, а также у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора «Юлмарта» Олега Морозова прошли обыски. СК сообщает, что во время обыска у Костыгина изъяли компьютеры, телефоны, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Максим Прошкин