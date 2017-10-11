В Кремле опровергли информацию Bloomberg о причастности Путина к «делу Улюкаева»

Президент Владимир Путин не имеет отношения к судебному процессу по делу, заведенного на экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

«Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения», — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента опроверг информацию Bloomberg. Издание утверждало, что Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записей разговора главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина с Улюкаевым.

По словам собеседников агентства, оглашение в суде расшифровки разговора Сечина с Улюкаевым причинило вред главе «Роснефти», который публично выступил против обнародования этой информации.

Напомним, 5 сентября на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева прокурор зачитал прослушку переговоров Сечина с Улюкаевым. Этот разговор состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием экс-министра.

Сечин назвал оглашение записи его разговора с Улюкаевым «профессиональным кретинизмом».

В ответ на заявление Сечина экс-министр Улюкаев позднее процитировал эпиграф к пьесе Гоголя «Ревизор»: «на зеркало неча пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

Максим Прошкин