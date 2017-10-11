СМИ узнали о планах провести в «Зарядье» показ модного дома жены Кадырова

В парке «Зарядье» 20 октября пройдет показ модного дома Firdaws, который основала жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни. Об этом The Bell рассказали источники, знакомые с планом мероприятия, и подтвердили представители Firdaws и «Зарядья».

По информации издания, конкретное место в «Зарядье», где будет проходить показ, еще не определили, однако в качестве подиума может использоваться «Парящий мост». Источники утверждают, что всего в парк пригласили 250 гостей, в том числе высокопоставленных чиновников из Чеченкой республики, будет ли на показе присутствовать сам Кадыров, не уточняется.

Предполагается, что модный дом собирается представить коллекцию «Горная жемчужина» из 47 платьев, дизайнером которых стала дочь Кадырова Айшат.

Собеседники издания не назвали стоимость проведения мероприятия, однако отметили, что аренду Firdaws платить не придется, так как показ входит в перечень бесплатных мероприятий, согласованный департаментом культуры Москвы, пишет The Bell.

Парк «Зарядье» был открыт в Москве ко Дню города на месте демонтированной гостиницы «Россия». 11 сентября, в первый день свободного посещения, в парке был поврежден стеклянный купол «Медиацентра» и вытоптаны редкие виды растений. После этого парк ограничил режим работы.

Максим Прошкин