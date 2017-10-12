Центробанк назвал сумму финансового оздоровления Бинбанка и ФК «Открытие»

Зампред Центробанка Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на финансовое оздоровление Бинбанка и банка «ФК Открытие» необходимо около 800-820 млрд рублей.

«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд рублей, а второй — около 350-370 млрд рублей», — сказал он.

Во вторник, 10 октября, «Ведомости» сообщили, что ЦБ и временная администрация банка «Открытие» пытаются уговорить крупных клиентов вернуть деньги на их счета. По данным издания, Поздышев лично обзванивал руководителей крупных кредиторов. Эксперты отметили, что в этом случае речь может идти о возможном нарушении ЦБ закона о конкуренции, поскольку Банк России одновременно играет роль и регулятора, и собственника «Открытия».

Напомним, в августе ЦБ объявил о санации банка «Открытие». В сентябре — санации Бинбанка. Позднее в ЦБ заявили о планах присоединить «Бинбанк» к «Открытию».