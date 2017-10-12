Власти США объяснили пропажу флагов с российского консульства в Сан-Франциско

Российские флаги были сняты с консульства в Сан-Франциско и хранятся в здании, сообщает Reuters.

«Флаги в бывшей консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и хранятся в безопасности в каждом из зданий», — сказано в сообщении Госдепартамента США.

Российское посольство ранее заявило о сорванных флагах со здания Торгового представительства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти действия американских властей недружественными. В посольстве потребовали вернуть флаги на здания.

В начале октября МИД России рассказал, что спецслужбы США пытались попасть в российскую резиденцию в Сан-Франциско.

В августе власти США потребовали Россию закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее СМИ сообщили о том, что из трубы генконсульства России в Сан-Франциско валит густой черный дым. К зданию вызвали пожарных, но внутрь их не пустили. Люди, выходившие из генконсульства, говорили, что сотрудники дипмиссии сжигают в камине некие предметы.

В самом МИД объяснили, что дым появился из-за «мероприятий по консервации здания».

Александра Копачева