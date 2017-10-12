В полиции назвали причины пожара на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону

Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону начался из-за неосторожности при выполнении сварочных работ, передает ТАСС.

«Полицейские установили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи. В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошло возгорание имущества внутри контейнера», — заявили в региональном МВД.

В воскресенье, 8 октября, на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Восточный» (Темерник) начался пожар, его не могли потушить в течение 20 часов. Огонь охватил шесть тысяч квадратных метров.

Позднее возбудили уголовное дело по статье 168 УК России (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), максимальная санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 1 года.

Напомним, в середине августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. Один человек погиб, за медицинской помощью обратились не менее 45 человек. По словам местных жителей, пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявляют — очаг пожара находился в заброшенных постройках.

Следственный комитет России возбудил дело о халатности чиновников и коммунальщиков (статья 293 УК РФ).