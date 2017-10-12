The Times сообщила о гибели британской террористки ИГ

В результате удара американского беспилотника в Сирии была убита самая разыскиваемая британская террористка Салли Джонс по прозвищу Белая вдова, сообщает The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным издания, воевавщую на стороне «Исламского государства» (запрещено в России — ред.) террористку убили в июне, когда она пыталась сбежать из окруженной курдскими отрядами Ракки. На 100% подтвердить информацию о ее гибели невозможно, потому что не проведен ДНК-анализ.

Салли Джонс была участницей британской панк-группы Krunch. В 2013 году она сбежала в Сирию со своим молодым человеком, хакером Джунаидом Хусейном. Мужчину убили в 2015 году, после чего Джонс стали называть Белой вдовой.

Она пропагандировала в соцсетях идеи ИГ, выступала за массовые казни и призывала становиться смертницами.

До этого самым известным британцем, воевавшим в рядах ИГ, называли выпускника Вестминстерского университета Мухаммеда Эмвази (Джихади Джон). Он считался одним из основных палачей ИГ. В январе прошлого года был убит в результате авиаудара.