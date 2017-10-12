В Минобороны заявили о переброшенной «по-тихому» в Польшу дивизии США

В Минобороны России заявили, что в Польшу «по-тихому» прибыла вторая бронетанковая бригада США, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

По данным Минобороны, военные США развернулись в районе населенных пунктов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.

«На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там вместе со своей бронетехникой», — сказал он.

Как отметил Конашенков, техника третьей бронетанковой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни единиц машин) пока не покинула территорию Польши.

«Де-факто в Польше и Прибалтике сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе Рамштайн», — добавил представитель Минобороны.

В ведомстве указали, что присутствие США в странах Прибалтики противоречит соглашению России с НАТО.

В конце сентября Минобороны Польши заявило, что в стране должны находиться больше двух американских дивизий (около 30 тысяч военнослужащих). Власти Польши объяснили, что это нужно для обороны и противостояния внешним угрозам.

Ранее глава Генштаба Украины, генерал армии Виктор Муженко обвинил Россию в размещении военных в Белоруссии после завершения учений «Запад-2017». По его словам, Россия вывела «несколько подразделений» военнослужащих и военную авиация. Москва отвергла эти обвинения.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября 2017 года. Одной из их целей является проверка возможности двух стран обеспечить безопасность Союзного государства при нападении.

Военно-политическое руководство европейских стран, в том числе членов НАТО, негативно реагировали на учения. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте говорила, что учение носит провокационный характер. Россия, по ее словам, готовится к нападению на НАТО.

Александра Копачева