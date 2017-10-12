Домодедово из-за долгов удерживает семь самолетов «ВИМ-Авиа»

Аэропорт Домодедово сообщил авиакомпании «ВИМ-Авиа», что удерживает семь не используемых ею самолетов из-за долга в 521 млн рублей, передает РИА Новости.

«Сейчас на территории аэропорта находятся семь воздушных судов "ВИМ-Авиа". Они не заявлялись штабом к вылету и не планировались для выполнения полетов. На трех из них отсутствуют двигатели. 6 октября 2017 аэропорт уведомил "ВИМ-Авиа" об удержании воздушных судов»,— сказал представитель аэропорта.

По его словам, кредитор имеет право удерживать имущество должника до погашения задолженности.

В понедельник, 9 октября, Минтранс объявил, что все пассажиры «ВИМ-Авиа» перевезены. На внутренних и международных рейсах было перевезено более 36 тысяч человек.

Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия средств для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания прекратит перевозку пассажиров регулярных рейсов.

После этого Домодедово отказался обслуживать в долг авиакомпанию «ВИМ-Авиа» (рейсы были переведены во Внуково). На момент остановки рейсов в Домодедово оставались 12 самолетов «ВИМ-Авиа».

Сообщалось, что владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию. Генерального директора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерину Пантелееву отправили под домашний арест. Их обвиняют в хищении денежных средств пассажиров. По версии следствия, сотрудники «ВИМ-Авиа» продолжали продавать авиабилета на рейсы, зная, что у компании нет денег на топливо.