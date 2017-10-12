Банк России выпустил купюры в 200 и 2000 рублей

С 12 октября в России вводятся в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей, на них изображены достопримечательности Севастополя и Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне двухсотрублевой купюры размещено изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом в 2000 рублей — мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина демонстрирует новые купюры. Фото: РИА Новости

Сначала банкноты появятся в Севастополе, Москве и на Дальнем Востоке, а потом они поступят во все регионы. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», — цитирует РИА Новости главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Напомним, с июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору изображений для купюр, в нем было заявлено около 5000 достопримечательностей из 1113 городов.

Отметим, что последний раз новую купюру вводили в 2006 году, тогда Центробанк выпустил банкноту номиналом в 5000 рублей, а банкнота номиналом в 1000 рублей начала выпускаться с 2001 года.

Максим Прошкин