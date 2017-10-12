Новая газета

Суд отправил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского

Общество

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Чертановский суд Москвы отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского под домашний арест до 7 ноября. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд также отправил под домашний арест начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» Александра Весельчакова.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом дела о мошенничестве. 

Материалы дела против Ампелонского В. В., датированные 5 октября 2017 года, находятся на сайте Чертановского районного суда Москвы. В карточке дела значится отказ в ходатайстве о заключении под стражу.  Источники СМИ утверждали, что Ампелонский не выходил на работу уже неделю. 

Подробности самого дела неизвестны, в Роскомнадзоре комментировать ситуацию также отказались. 

Максим Прошкин

Теги:
домашний арест, уголовное дело, роскомнадзор
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