Суд отправил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского

Чертановский суд Москвы отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского под домашний арест до 7 ноября. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд также отправил под домашний арест начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» Александра Весельчакова.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом дела о мошенничестве.

Материалы дела против Ампелонского В. В., датированные 5 октября 2017 года, находятся на сайте Чертановского районного суда Москвы. В карточке дела значится отказ в ходатайстве о заключении под стражу. Источники СМИ утверждали, что Ампелонский не выходил на работу уже неделю.

Подробности самого дела неизвестны, в Роскомнадзоре комментировать ситуацию также отказались.

Максим Прошкин