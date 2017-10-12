«Россия 24» посвятила «разоблачительный» сюжет «Эху Москвы»

Государственный телеканал «Россия 24» подготовил сюжет «Эхо Госдепа», в котором говорится, что радиостанция «Эхо Москвы» «попалась на сотрудничестве с западными НКО» в преддверии выборов президента России в 2018 году. Этот сюжет опубликован на YouTube-канале «России 24».

В качестве инфоповода в сюжете выступает встреча шеф-редактора и ведущих отделения радиостанции в Оренбурге, а также корреспондентов центрального «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр с представителями французской общественной организации «Репортеры без границ» и немецкого Фонда имени Роберта Боша, которая прошла в конце сентября.

По словам телеведущего Алексея Казакова, на встрече обсуждалось «финансирование молодых отечественных блогеров и журналистов из, скажем так, оппозиционно настроенных».

Казаков отмечает, что журналисты «Эха» говорили о «кризисе журналистики, мол, в России все плохо». А выход из сложившейся ситуации участники встречи увидели в укреплении критически настроенных российских СМИ за счет иностранных денег, заключил телеведущий.

Также в сюжете говорится, что участники встречи обсуждали деятельность журналиста Олега Кашина и оппозиционного политика Алексея Навального, а потом «охотно участвовали в немногочисленном митинге» оппозиционера, встретились с ним и его предвыборным штабом в ресторане. «Обнимаются, берут интервью», — замечает ведущий.

По мнению «России 24», в эфире радиостанции можно встретить фрагменты высказываний членов исключительно оппозиционных партий, среди которых ПАРНАС, «Партия Прогресса», «Яблоко». «А где другая сторона», — вопрошает телеведущий государственного телеканала.

Кроме того, в сюжете говорится, что радиостанция «торговала информационным оружием», продавая агентству новостей Associated Press, американской газете The Wall Street Journal и английскому телеканалу Sky News, а также другим изданиям свои материалы. Более того, в мае шеф-редактор отделения радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге Максим Курников был в Вашингтоне, ездил в Миссури, в Фергюсон, где общался с чиновниками «на предмет использования в СМИ психологических приемов управления толпой», пояснил телеведущий.

Помимо того, Курников работает на радиостанцию «Радио Свобода», заключил телеканал.

Далее в сюжете рассуждают о том, что «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-медиа», однако проводит «антигосударственную политику». Более того, радиостанция показывает «сплошные убытки». И все это делается перед выборами президента России, которые пройдут в 2018 году.

Ранее в июле «Первый канал» опубликовал фильм, основанный на докладе американского правительственного агентства по иностранному вещанию BBG (The Broadcasting Board of Governors). В фильме говорилось о финансировании российских СМИ, в частности «Эха Москвы» за рубежом.

В свою очередь, холдинг «Газпром-медиа», которому принадлежит контрольный пакет акций радиостанции, опроверг связь с BBG.

«Холдинг “Газпром-медиа”, который является контролирующим акционером ЗАО «Эхо Москвы», в ходе регулярных проверок финансово-хозяйственной деятельности радиостанции за 2015-2016 гг. также не выявил каких-либо документально подтвержденных отношений со структурами американского правительственного агентства BBG», — говорится в заявлении компании.