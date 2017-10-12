МИД: спецслужбы США «порылись» в архивах российского генконсульства в Сан-Франциско

Американские спецслужбы осмотрели архивы, которые остались в генконсульстве в Сан-Франциско, заявила официальный представитель МИД России во время прямой трансляции на сайте ведомства.

«Помимо, открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве. И это при том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что документы остаются неприкосновенными даже после прекращения работы консульского учреждения, а действия американских властей — это «абсолютно внеправовое поведение».

«Представьте себе, в Спасо-Хауз заявляются отечественные спецслужбы, снимают флаг, выгоняют дипломатов, начинают просматривать документы (...) Можете себе представить? А в отношении российских дипломатов все это уже делается», — добавила Захарова.

По ее словам, каждая «недружественная инициатива» США заставляет МИД идти на ответные шаги. «Какими будут ответные меры — включите свое пространственное мышление», — заключила Захарова.

Российский флаг сегодня сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне. Требуем прекратить провокационные анти🇷🇺 действия pic.twitter.com/RPPpbnAQc8 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) October 11, 2017

Ранее американские власти сняли российские флаги со здания консульства в Сан-Франциско. «Флаги в бывшей консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и хранятся в безопасности в каждом из зданий», — заявили в Госдепартаменте США.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти действия американских властей недружественными. В посольстве потребовали вернуть флаги на здания.

Позже стало известно, что в ответ на это одна из российских делегаций собирается отказаться от поездки в США, о чем заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако какая именно делегация не поедет в США, он не уточнил.

Напомним, в августе власти США потребовали Россию закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее СМИ сообщили о том, что из трубы генконсульства России в Сан-Франциско идет густой черный дым.

К зданию вызвали пожарных, но внутрь их не пустили. Люди, выходившие из генконсульства, говорили, что сотрудники дипмиссии сжигают в камине некие предметы.

В МИД России не раз заявляли, что спецслужбы США пытаются проникнуть в здание и называли эти действия «недружественными» со стороны американских властей.

Максим Прошкин