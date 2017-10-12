СМИ обвинили Россию в использовании антивируса Касперского для шпионажа

Власти России модифицировали антивирус «Касперского», превратив его в инструмент для шпионажа, с помощью которого они искали «секретные данные» на компьютерах по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома.

По данным издания, программа регулярно искала на установленных компьютерах такие термины, как «совершенно секретно», которые могли быть написаны на засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США.

Число компьютеров, к которым получила доступ программа, пока неизвестно, неясен и способ «кражи» каких-либо секретных материалов, пишет WSJ.

В «Лаборатории Касперского» отвергли эти обвинения, заявив, что компания не занимается поиском секретных документов в США, и потребовали предоставить доказательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес «Лаборатории Касперского» абсурдными и беспочвенными. По его словам, Россия не имеет к подобной деятельности никакого отношения.

Накануне The New York Times сообщила, что израильские спецслужбы обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома. Израиль поделился этой информацией с США, после чего американские власти объявили, что отказываются использовать продукты Касперского во всех государственных системах страны. Кроме того, власти предупредили всех граждан США, что использование этих продуктов может быть небезопасно.

Власти США подозревают компанию Касперского и в организации кибершпионажа во время прошлогодних выборов президента. Основатель «Лаборатории» Евгений Касперский согласился «публично ответить на подозрения» и дать показания в Конгрессе США.

Вице-президент «Лаборатории» по связям с госорганами Антон Шингарев сообщал, что офис компании в Вашингтоне будет реорганизован, однако источники The Bell рассказали, что подразделение компании в США закроют.

В «Лаборатории Касперского» обвинения американцев отвергают, там считают, что компания стала жертвой чужой геополитической борьбы. В «Лаборатории» подчеркивали, что не имеют никаких ненадлежащих контактов с любыми правительствами, включая российское.