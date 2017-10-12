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Губернатор Псковской области Андрей Турчак ушел в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Турчак, добавил он, ушел по собственному желанию, врио губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев назначил уволенного Турчака и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

«В соответствии с уставом я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», — сказал Медведев.

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На минувшей неделе премьер обсуждал с Турчаком возможность его перехода на этот пост. По словам Медведева, «сейчас это стало юридически возможным».

Напомним, накануне РБК также сообщило о планах назначить Турчака на пост главы генсовета «Единой России». По данным издания, Турчак стал основным кандидатом на этот пост.

Андрей Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. В мае Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Имя Турчака связано со скандалом вокруг дела журналиста Олега Кашина, которого избили в 2010 году. На суде два фигуранта этого дела — Александр Мешков (свидетель) и Данила Веселов (предполагаемый исполнитель) — назвали Турчака заказчиком избиения. Сам Турчак отверг эти обвинения, заявив, что никогда не встречался с предполагаемыми исполнителями нападения.

Михаил Ведерников с февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. До этого он был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.