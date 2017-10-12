Пресс-секретарь Роскомнадзора не признал вину в мошенничестве

Фигурант дела о мошенничестве, пресс-секретарь Роскомнадзора, Вадим Ампелонский не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом ТАСС заявил адвокат Ампелонского Игорь Пегов.

«Ампелонский причастность к выдвинутым подозрениям не признает», — заявил Пегов.

По его словам, выдвигаемые обвинения «надуманы и притянуты», а в деле нет «ничего криминального». Однако говорить подробно о деталях дела адвокат отказался.

Ранее Чертановский суд Москвы отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест до 7 ноября. Материалы дела против Ампелонского В. В., датированные 5 октября 2017 года, находятся на сайте Чертановского районного суда Москвы. В карточке дела значится отказ в ходатайстве о заключении под стражу.

Подробности самого дела неизвестны, в Роскомнадзоре комментировать ситуацию также отказались.

Максим Прошкин