Госдума одобрила в первом чтении штрафы за нарушение закона об анонимайзерах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Об этом говорится в проекте закона, передает Интерфакс.

Согласно законопроекту, за выдачу ссылок на запрещенные сайты физическим лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч руб., юридическим лицам — от 500 до 700 тысяч рублей. Также поисковики предполагается штрафовать в случае, если те не обеспечивают доступ для пользователей к информационной системе Роскомнадзора, которая содержит перечень ограниченных на территории России ресурсах.

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С такой инициативой в Госдуме выступили депутаты от трех фракций Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Ранее СМИ сообщили о создании подведомственным Роскомнадзору предприятием департамента, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам.