Медведев подписал постановление о создании фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Как пояснил Медведев во время заседания правительства, «задача этой компании — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства» (цитата по РИА Новости).

По словам премьера, фонд должен помочь завершить строительство или возместить дольщикам вложенные деньги, если сам застройщик обанкротился. «Понятие "обманутый дольщик" должно остаться в прошлом», — заявил Медведев.

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Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, новый фонд будет создан на базе учрежденной государством одноименной некоммерческой организации. Отмечается, что председателя и членов нового фонда защиты прав дольщиков будет назначать правительство.

В сообщении также говорится о назначении членов наблюдательного совета фонда. Среди них есть депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, а также представители Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Ранее Госдума приняла закон о порядке формирования компенсационного фонда для выплат дольщикам и ужесточении требований к застройщикам многоквартирных жилых домов.