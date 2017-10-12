Шлосберг заявил о планах баллотироваться на пост губернатора Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг намерен баллотироваться на пост губернатора Псковской области. Об этом сам депутат рассказал «Новой газете».

«Для Псковской области это не новость», — заявил Шлосберг.

Депутат пояснил, чтобы попасть на должность губернатора Псковской области, ему необходимо преодолеть муниципальный фильтр и победить на выборах в единый день голосования в сентябре.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака, который покинул свой пост по собственному желанию.

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Вместо Турчака назначен временно исполняющим обязанности губернатора Михаил Ведерников. В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев назначил уволенного Турчака и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Андрей Турчак возглавлял Псковскую область с 2009 года. В мае Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отставка псковского губернатора стала очередной в серии отставок губернаторов по всей России. Всего Путин подписал 11 соответствующих указов.