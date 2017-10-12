BFM узнал подробности дела против сотрудников Роскомнадзора

Чиновников Роскомнадзора подозревают в нарушении порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства. Об этом пишет Buisness FM.

По данным издания, следствие подозревает чиновников в выплате дополнительной зарплаты сотрудникам ведомства через ФГУП «Главный радиочастотный центр». Сотрудники ведомства были оформлены на работу во ФГУП, но в действительности там не появлялись, пишет BFM.ru. При этом кому именно переводили надбавки, не уточняется.

Как отмечает издание, такая схема была создана в 2012 году, поскольку базовая зарплата сотрудников Роскомнадзора «очень небольшая». Общий ущерб от пяти лет существования схемы следствие оценивает в 20,1 миллиона рублей, заявил источник издания.

Издание отмечает, что расследованием этого дела занимается Следственное управление ЮАО СКР по Москве. СК возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Среди фигурантов дела трое сотрудников ведомства: глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, помощник главы Роскомнадзора и пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин, а также гендиректор ФГУП «ГРЧЦ» Анастасия Звягинцева.

По версии следствия, руководство Роскомнадзора незаконно выплачивало надбавки к зарплате сотрудникам с ноября 2012 года по 9 февраля 2017 года. За это время сотрудникам ведомства была незаконно выплачена зарплата на сумму 29 миллионов 187 тысяч рублей, пишет BFM.

Ранее в четверг Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова.

Подробности самого дела неизвестны, в Роскомнадзоре комментировать ситуацию также отказались. Сам Ампелонский не признал вину в инкриминируемом ему преступлении.