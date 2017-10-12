Мэр Киева сообщил о планах установить в городе памятник Немцову

В Киеве в ближайшее время один из скверов города могут переименовать в честь убитого политика Бориса Немцова, а в самом сквере — установить ему памятник. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В пресс-службе главы города рассказали, что эту идею Кличко обсуждал с дочерью Немцова Жанной. «Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам», — заявил Кличко.

Он добавил, что теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевский городской совет. Мэр выразил уверенность, что депутаты проголосуют за переименование сквера и установку памятника.

Кличко также рассказал, что не был дружен с Немцовым, но у них были хорошие отношения. По его мнению, то, что произошло с политиком, «это политическое убийство за его взгляды и критику власти».

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

Жанна Немцова дочь Бориса Немцова

— На первом этапе будет переименование сквера. Думаю, в течение полугода, но точных сроков я назвать пока не могу. Это то, что обсуждала с Виталием Кличко лично и с представителями мэрии. Монумент — это одна из дальнейших идей, мы это подробно не обсуждали.

Это идея принадлежит самому Виталию [Кличко], он ее озвучил вскоре после убийства отца. Они были хорошо знакомы и общались.

Инициатором разговора был сам Виталий, он мне позвонил на мобильный телефон 4 октября. Правда, до этого мы с ним коротко поговорили в Киеве, где я была на форуме YES. Я была так сильно удивлена его звонку, что в какой-то момент решила, что меня разыгрывают пранкеры Лексус и Вован, которые как раз в последнее время разыгрывали ряд украинских политиков. И через минуту я сказала Виталию, что мне кажется, что он на самом деле пранкер. Потом мы закончили разговор, и я стала просить его помощников уточнить, мне ли он звонил. Но оказалось, что да — это был он.

Идея появилась в 2015 году. Помимо мэра эту идею поддерживают ряд украинских политиков — в том числе Светлана Залищук и Мустафа Найем — и гражданских активистов. Я им очень благодарна. Тогда же инициатива назвать улицу или сквер именем моего отца была высказана и в других странах. Например, в Вильнюсе тоже городские власти обсуждают это.