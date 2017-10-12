В отношении лидера «Христианского государства» возбудили дело об экстремизме

Подразделение московского Следственного комитета возбудило еще одно уголовное дело в отношении лидера организации «Христианское государство - Святая Русь» Александра Калинина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее Калинину предъявили обвинение по делу о давлении на кинотеатры. Это дело было возбуждено после принуждения руководства кинотеатров к отказу от демонстрации фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Сообщалось, что прокатчикам угрожали применением насилия в отношении зрителей и причинением вреда собственникам кинотеатров.

Александра Калинина задержали 20 сентября в Липецке. Через три дня Таганский суд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября. Также под стражу заключили троих соратников Калинина по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина.

Позднее 28 сентября пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина рассказала, что Александр Калинин ранее отбывал наказание в Норильске в течение 8,5 лет за участие в убийстве соседки в 2002 году.