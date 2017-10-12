США решили выйти из ЮНЕСКО

Соединенные штаты объявили о выходе из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом cообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО», — говорится в заявлении.

При этом США намерены учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО.

До этого агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что США намерены объявить о выходе из организации в ближайшие дни.

Напомним, что еще в 2011 году Вашингтон отказался спонсировать организацию после принятия в ЮНЕСКО Палестины. Из-за этого организация лишилась 22% своего финансирования.