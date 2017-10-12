Путину передали 100 тысяч подписей против проката «Матильды»

Православные активисты передали в приемную президента России Владимира Путина более 100 тысяч подписей. Они просят лишить прокатного удостоверения картину, премьера которой должна состояться уже в октябре.

В общественном движении «Царский крест» Интерфаксу рассказали, что под обращением подписались «верующие, оскорбленные надругательством над святыми». Они призвали Путина защитить их конституционные права и обеспечить неприкосновенность православных святынь.

Ранее активисты отнесли собранные 100 тысяч подписей в приемную патриарха Кирилла. В обращении к предстоятелю Русской православной церкви они попросили поддержать верующих в их борьбе против «Матильды».

Фильм «Матильда» Алексея Учителя неоднократно подвергался критике со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Активисты организации «Христианское государство – Святая Русь» разослали письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма. В настоящее время они находятся за решеткой, в отношении лидера организации возбуждено дело об экстремизме.